Hakkari'de 2 terörist öldürüldü

Dağlıca yolu üzerinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü PKK mensuplarından 2'sinin Kobra aracı ile tespit edilerek öldürüldü.

1 POLİS YARALANDI

Valilikten yapılan açıklamada "09.07.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2’si kobra aracı ile tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 1 polis memuru hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.