Hakkari’de 22 köy ile 17 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 5 köy ve 3 mezra, Yüksekova ilçesinde 13 köy ve 10 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 4 köy ve 4 mezra yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Yolların yeniden açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürürken, il merkezinde ise kar yağışından dolayı kartpostallık görüntüler oluştu.

2 METRE KAR BEKLİYORLARDI

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, kar kalınlığı ise kent merkezinde 5 santimetreye ulaştı. Araçlarının üzerinde biriken karı temizleyen vatandaşlar, 2 metre kar beklerken, yağışların aniden durduğunu belirttiler.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay’nın başında bulunduğu belediye ekipleri ise, kar yağışı sonrası suyun biriktiği caddeleri temizlediler.















