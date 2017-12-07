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Hakkari’de 22 köy ile 17 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'deki yoğun kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken birçok yolun kapanmasına sebep oldu.

İHA | 07.12.2017 - 11:06..
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Hakkari İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 5 köy ve 3 mezra, Yüksekova ilçesinde 13 köy ve 10 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 4 köy ve 4 mezra yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Yolların yeniden açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürürken, il merkezinde ise kar yağışından dolayı kartpostallık görüntüler oluştu.

Hakkari’de 22 köy ile 17 mezra yolu ulaşıma kapandı

2 METRE KAR BEKLİYORLARDI

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, kar kalınlığı ise kent merkezinde 5 santimetreye ulaştı. Araçlarının üzerinde biriken karı temizleyen vatandaşlar, 2 metre kar beklerken, yağışların aniden durduğunu belirttiler.

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay’nın başında bulunduğu belediye ekipleri ise, kar yağışı sonrası suyun biriktiği caddeleri temizlediler.

Hakkari’de 22 köy ile 17 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de 22 köy ile 17 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de 22 köy ile 17 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de 22 köy ile 17 mezra yolu ulaşıma kapandı

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