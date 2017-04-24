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Hakkari'de 1 ton 280 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı malzemesi ele geçirildi.

24.04.2017 - 10:45
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

KIRSALDA ARAMA YAPILDI

Merkez Ceylanlı köyü eski Doğanlı mezrası kırsalında teröristlere ait malzemelerin saklandığına dair bilgi üzerine bölgede arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"22 Nisan'da yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde, bir AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve buna ait bir şarjör, 83 uçaksavar mühimmatı, 182 PKS biksi mühimmatı, 250 metre (2X0,75) ebatında patlayıcı düzeneklerde kullanıldığı değerlendirilen kablo, 24 büyük pil (5'li düzenek halinde) ve bir akü ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

BİN 280 KG AMONYUM NİTRAT VE KABLO ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede güvenlik güçlerince sürdürülen arama çalışmalarında bin 280 kilogram amonyum nitrat, 250 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesinin de ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'de 1 ton 280 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Ayrıca jandarma görevlilerinin operasyon bölgesine intikali esnasında yol kenarına teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edildiği aktarıldı.

Hakkari'de 1 ton 280 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

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