Hakkari'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Saldırılar nedeniyle vatandaşın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

22 TEMMUZ GÜNÜ SON BULACAK

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 30 bölgenin 8 Temmuz günü saat 00:00:01'den 22 Temmuz günü saat 23:59:59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.