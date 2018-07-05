taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.838
USD
4,6245
EURO
5,4199
ALTIN
186,37
PETR
78,3200

Hakkari'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar, 8 Temmuz'dan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

AA | 05.07.2018 - 16:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Saldırılar nedeniyle vatandaşın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

22 TEMMUZ GÜNÜ SON BULACAK

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile ÇukurcaŞemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 30 bölgenin 8 Temmuz günü saat 00:00:01'den 22 Temmuz günü saat 23:59:59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi

256
Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın

168
Seni haber yapmayacağız Ketıl

Seni haber yapmayacağız Ketıl

82
Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

161
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

134
Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda

Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda

75
Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı

Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı

224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM