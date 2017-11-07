Hakkari'de 4 terörist tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02 Kasım günü saat 04.00 sıralarında ilimiz Çukurca ilçesinde yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 11 şahıstan 4’ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Açıklamada, 3'ü adli kontrol şartı ile olmak üzere 7 zanlının ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.