Hakkari'de 40 uçaksavar mühimmatı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

2 KALAŞNİKOF 9 RPG-7 ROKET BAŞLIĞI BULUNDU

Kent merkezine bağlı Doğanca köyü kırsalında arama tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada, zagros keskin nişancı tüfeği, biksi makineli tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 RPG-7 roket başlığı, RPG-7 roketi sevk fişeği, 680 biksi mühimmatı, 250 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 40 uçaksavar mühimmatı, 3 el bombası, el bombası fünyesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlayıcı, pil bloğu, silah temizleme aparatı, araç telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."