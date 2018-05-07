Hakkari’de 46 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 46 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilerek, “Şemdinli ilçesi Ortaklar köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve aracında yapılan aramada, 46 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.