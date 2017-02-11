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Hakkari’de 474 gram zümrüt taşı ele geçirildi

Hakkari'de düzenlenen operasyonda şüphelilerin üzerinden 474 gram zümrüt taşı çıktı.

11.02.2017 - 16:32
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zümrüt

Hakkari valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ikamet eden M.Ç. isimli şahsın irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslar ile buluşmak ve elinde bulundurduğu kıymetli bir kısım taşları satmak üzere İstanbul’a gideceğinin bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordinasyon kurularak operasyon düzenlendiği bildirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, M.Ç., S.A., S.A., A.A., ve İran uyruklu F.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

474 GRAM AĞIRLIĞINDA ZÜMRÜT ELE GEÇİRİLDİ

M.Ç. ve F.Y. isimli şahısların üzerlerinde ve kaldıkları otelde yapılan aramalarda toplam 474 gram ağırlığında zümrüt olduğu değerlendirilen taş ele geçirildi. İstanbul’da adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıktan ve emniyet müdürlüğünden serbest bırakılırken İran uyruklu şahsın ise sınır dışı edilme işlemlerine başlandığı konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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