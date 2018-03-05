Hakkari’de 5 bin kadın okuma yazma öğreniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde "Okuma yazma bilmeyen kalmasın" sloganıyla yurt genelinde başlatılan ‘Okuma Yazma Seferberliği’, Hakkari’de de başladı.

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yaptıkları çalışmalarda il genelinde yaklaşık 5 bin kişinin okuma yazma bilmediğini tespit ettiklerini söyledi.

"KURSLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR"

Müdür Durgun, “Hakkari genelinde seferberlik kapsamında açılan kurslarımızla ilgili tüm altyapı oluşturulmuş, gerekli takip ve koordinasyon sağlanarak kurslarımız başlamıştır. Şu anda Hakkari il genelinde yapılan alan çalışmasında yaklaşık 5 bine yakın vatandaş tespit edilmiş olup, açılan kurslara kayıtları yapılmıştır. Alan çalışması aynı zamanda devam edilmektedir. Okuma Yazma Seferberliği titizlikle yürütülmekte olup, amacımız okuma yazma bilmeyen bir ferdin bile kalmamasıdır.” dedi.

14 derslikli Sermaye Piyasası İlköğretim Okulu'nda okuma yazma öğrenen yaklaşık 80 kadın ise kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Türkçe ve Kürtçe sevinçlerini dile getiren kadınlar, okuma yazma sayesinde bundan sonra kendilerini daha iyi ifade edeceklerini söyledi.

"EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI OKUYAMADIK"

Kadınlar, “Türkçe çok güzel bir dil, zamanında okumadığımız için çok pişmanız. Zamanımızda ekonomik nedenlerden dolayı okuyamadık. Doktora giderken Türkçe bilmediğimiz için derdimizi anlatamıyoruz. Öğrendiklerimiz sayesinde bundan sonra kendimizi ifade edebileceğiz. Okula giden çocuklarımıza bundan sonra bizde yardımcı olacağımızın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli eğitim ve bu okuma yazmayı başlatan herkese teşekkür ediyoruz. Okuyoruz, öğreniyoruz ve başaracağız.” şeklinde konuştu.