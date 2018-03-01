Hakkari'de 5 bin öğrenciye kayak eğitimi verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında geçen yıl kasım ayında başlatılan kayak eğitimi devam ediyor.

Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler sabah saatlerinde araçlarla alınarak 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülüyor.

GÜNDE 80 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLİYOR

Öğrencilere burada 12 kayak eğitmeni tarafından eğitim veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, AA muhabirine, günde 80 öğrenciye haftanın 4 günü kayak eğitimi verdiklerini söyledi.

Kasım ayından bu yana yaklaşık 5 bin 120 öğrenciye eğitim verildiğini belirten Durgun, hedeflerinin 10 bin öğrenciyi kayak sporu ile buluşturmak olduğunu ifade etti.

Durgun, Hava şartlarının uygun olması durumunda eğitimleri nisan ayına kadar sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.