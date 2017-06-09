Hakkari ve Şırnak'ta 8 terörist öldürüldü

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "09.06.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağ Üs bölgesi güneybatısı Kuzey Irak tarafında İHA ile tespit edilen 5(beş) bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ile yapılan Hava Harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir.

HELİKOPTERE SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 08.06.2017 günü saat 21:00 ‘ da yaşanan helikoptere yönelik roketli saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

KATO DAĞI'NDA DA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."