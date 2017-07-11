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Hakkari'de 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Urşe- Cafer Gediği bölgesine hava kuvvetleri ve yer birlikleri PKK hedeflerini vurdu.

11.07.2017 - 12:03
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Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yüksekova'da 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, dün Yüksekova'nın Urşe– Cafer Gediği bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulundukları yere taarruz helikopterleri ve topçu desteğinde operasyonlar başlatıldığı bildirildi.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Bugün sürdürülen operasyonda ise hava kuvvetleri ve yer birlikleri tarafından bölge ateş altına alındı. Yapılan atışlarda 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor." denildi.

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