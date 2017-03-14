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Hakkari'de 9 bin uçaksavar mermisi ele geçirildi

Merkeze bağlı Eski Doğanlı köyü kırsalında bir sığınakta 9 bin 174 uçaksavar mermisi ile yaşam ve ilk yardım malzemesi bulundu.

14.03.2017 - 11:51
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

9 BİN 174 ADET UÇAKSAVAR MERMİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda merkeze bağlı Eski Doğanlı köyü kırsalında bölücü terör örgütüne ait sığınak olduğu ve bu sığınakta malzeme saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramada, kayalıkların altına gizlenmiş 9 bin 174 adet 12,7 mm çapında uçaksavar mermisi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile ilk yardım malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari'de 9 bin uçaksavar mermisi ele geçirildi

Hakkari'de 9 bin uçaksavar mermisi ele geçirildi

Hakkari'de 9 bin uçaksavar mermisi ele geçirildi

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