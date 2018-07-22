Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

6,140 kez izlendi

Mustafa Balbay: CHP'ye acıyın ve kurultaya gidin

2,194 kez izlendi

4,301 kez izlendi

3,722 kez izlendi

1,867 kez izlendi

İki araca çarpan otomobil iş yerine girdi

1,502 kez izlendi

1,373 kez izlendi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan kediciklerin ifadeleri ortaya çıktı

Türkiye'de ad ve soyadında yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri mahkeme kararı olmadan değiştiriliyor.

Türkiye'de 22 bin ismini, 56 bin kişi soyadını düzeltti

Ünlü manken ve oyuncu Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi ile Fransa'nın Nice şehrinde rüya gibi bir tatil yaptı.

Tolgahan Sayışman eşiyle tatiline 80 bin lira ödedi

Kandil'in partisi HDP'nin Meclis'ten geçecek bedelli askerlik yasasıyla ilgili görüşü şaşırtmadı.

Türk sinema tarihinde önemli karakter oyuncuları arasında yer alan tiyatro ve opera sanatçısı Toto Karaca, vefatının 26. yılında kabri başında anılacak.

Opera, tiyatro ve sinema sanatçısı Toto Karaca

1 Mustafa Balbay'dan Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı Kurultay tartışmalarının CHP'yi yıprattığını belirten Balbay, delegelerin değişim isteğinin gözardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

2 İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor İngiltere'nin en azılı suçlusu olarak ünlenen 64 yaşındaki Charles Bronson aldatıldı. Eşi Paula Williamson, tatil için gittiği İspanya'da iki erkekle samimi pozlar verdi.

3 Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda Güney Amerika ülkesinde 50 yılı aşkın bir süre orduyla savaştıktan sonra hükümetle barış anlaşması imzalayarak siyasi partiye dönüşen solcu gerilla örgütü FARC ilk kez Parlamento'ya girdi.

4 Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı Bakan Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. Albayrak, Türkiye'de gelecek dönem için ekonominin önceliklendirildiğini dile getirdi.

5 Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Arjantin'de bulunan Bakan Berat Albayrak, G20 Aile Fotoğrafı çekimine iştirak etti.

6 Erzincan'da kaybolan keçileri yavru kangal getirdi Erzincan'da yaşayan Mehmet Aslan, önceki gün 13 keçisini ağaçlık alanda kaybetti. Yavru kangal köpeği 5 saatlik aramanın sonunda keçileri bulmayı başardı.