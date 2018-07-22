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Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA | 22.07.2018 - 09:24..
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Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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