Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

2İngiltere'nin azılı suçlusu boşanıyor
İngiltere'nin en azılı suçlusu olarak ünlenen 64 yaşındaki Charles Bronson aldatıldı. Eşi Paula Williamson, tatil için gittiği İspanya'da iki erkekle samimi pozlar verdi.
3Kolombiya'da eski FARC gerillaları parlamentoda
Güney Amerika ülkesinde 50 yılı aşkın bir süre orduyla savaştıktan sonra hükümetle barış anlaşması imzalayarak siyasi partiye dönüşen solcu gerilla örgütü FARC ilk kez Parlamento'ya girdi.
4Berat Albayrak Arjantin'de temaslara başladı
Bakan Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı. Albayrak, Türkiye'de gelecek dönem için ekonominin önceliklendirildiğini dile getirdi.
5Arjantin'de G20 Aile Fotoğrafı çekimi
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı için Arjantin'de bulunan Bakan Berat Albayrak, G20 Aile Fotoğrafı çekimine iştirak etti.