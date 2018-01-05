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Hakkari'de 980 gram eroin ve 230 morfin yakalandı

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 2 kilo 980 gram eroin ile 230 morfin içerikli tıbbi ilaç ele geçirildiğini açıkladı.

AA | 05.01.2018 - 23:18..
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Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari'de 980 gram eroin ve 230 morfin yakalandı

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5 Ocak'ta ilimiz Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı, yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 2 kilo 980 gram eroin maddesi ve 230 adet morfin içerikli tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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