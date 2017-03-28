taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Hakkari'de aranan 3 PKK'lı yakalandı

Hakkari Çukurca'da PKK üyesi olmak suçundan arama kararı olan 3 kişi tutuklandı.

28.03.2017 - 09:25
  1. Haberler
  2. Gündem

Hakkari'de aranan 3 PKK'lı yakalandı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 kişinin Çukurca'nın Çığlı köyünde yakalandığı belirtildi.

DÜN SABAH YAKALANDILAR

Açıklamada şöyle denildi: "Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şahsın İlimiz Çukurca İlçesi Çığlı Köyüne geleceğine dair bilgi edinilmesi üzerine, 27.03.2017 günü saat 08.00 sıralarında yapılan operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

108
Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

43
Atilla Taş'tan mahkemede Ham Çökelek'li savunma

Atilla Taş'tan mahkemede Ham Çökelek'li savunma

91
Alman medyası: Almanya 15 Temmuz sonrası FETÖ'cüleri uyardı

Alman medyası: Almanya 15 Temmuz sonrası FETÖ'cüleri uyardı

20
Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

6
Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

Bekir Coşkun'dan 'evet' diyenlere hakaret

105
Almanya'da 100 kiloluk altın sikke çalındı

Almanya'da 100 kiloluk altın sikke çalındı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM