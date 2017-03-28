Hakkari'de aranan 3 PKK'lı yakalandı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 3 kişinin Çukurca'nın Çığlı köyünde yakalandığı belirtildi.

DÜN SABAH YAKALANDILAR

Açıklamada şöyle denildi: "Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şahsın İlimiz Çukurca İlçesi Çığlı Köyüne geleceğine dair bilgi edinilmesi üzerine, 27.03.2017 günü saat 08.00 sıralarında yapılan operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."



