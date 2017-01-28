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Hakkari'de asker ve polis halkın yanında

Hakkari Emniyet Müdürü'nden köylülere: Cep telefonumu veriyorum, gece 3 de olsa arayın..

28.01.2017 - 09:07
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Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve beraberindeki güvenlik güçleri, Cuma namazını köylülerle birlikte köy camisinde kıldıktan sonra, cemaatle sohbet ederek bir süre sorunlarını dinledi.

Dilberoğlu ve Tuğgeneral Korkmaz, terör belası nedeniyle bölge halkının büyük zarar gördüğünü, ancak güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerin bu bölgeden tamamen temizlendiğini söyledi.

Hakkari'de asker ve polis halkın yanında

''GECENİN 3'Ü DE OLSA BENİ ARAYIN''

Bölgede yaşayan küçük yaştaki çocuklar başta olmak üzere yöre insanının terörde dolayı büyük sıkıntılar çektiğini anlatan Emniyet Müdürü Dilberoğlu, ''Sizin tek başınıza mücadele etmeniz mümkün değil, böyle bir şey beklememiz de mümkün değil. Sizlerin de yörenize, toprağınıza, köyünüze sahip çıkmanızı istiyoruz. Başka bir şey de istemiyoruz. Kim musallat oluyorsa, o musallat olanları da defetmek bizim boynumuzun borcu. Bakın ben cep telefonumu hepinize veriyorum. Gecenin 3'ü de olsa beni arayın. Ben yarım saat sonra gelmezsem namerdim. Devletimizin içerisinde yuvalanmış bir grup FETÖ'cü hainler vardı. Bu yapının içerisinde askeri de var, polisi de var, bürokratı da var. Bunlar hepsi tutuklandı

Hakkari'de asker ve polis halkın yanında VİDEO


Hakkari'de asker ve polis halkın yanında

''SİZİN HUZURUNUZ İÇİN BURAYA GELDİK''

Siz huzura erin diye buraya geldik. Ama siz bu çakallarla yaşamaktan mutluysanız söyleyecek bir şey yok. Sizin köyünüzün olduğu yer çok önemli stratejik bir yer. Burası öyle bir bölgeki, artık terörle anılır hale gelmiş. Bizim bundan kurtarmamız lazım. Şuradaki insanların rahat rahat huzur içinde hayvanlarını yetiştirmesi lazım ve buradaki gençlerin artık terör nedir bilmemeleri lazım.'' dedi.

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