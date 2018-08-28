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Hakkari'de askeri araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı

Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

İHA | 28.08.2018 - 13:53..
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında Şemdinli ilçesi Samanlı köyünden Derecik beldesi istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı kirpi aracının virajı alamayarak devrildiği belirtildi.

5'İ AĞIR YARALI

Açıklamada, “Aracın devrilmesi sonucu 2 askeri personel şehit olmuş, 5’i ağır olmak üzere 7 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Hakkari'de askeri araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı

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