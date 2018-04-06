TSK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde proje terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını devam ettiriyor. Perşembe günü Şemdinli kırsalında yapılan operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi.
17 KORUCU YARALANDI
İlçeye bağlı Derecik beldesi kırsalında yaşanan kazada yaralanan güvenlik korucuları Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönerken yaralanan 17 korucudan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
Hakkari'de askeri araç devrildi VİDEO