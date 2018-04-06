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Hakkari'de askeri araç devrildi

Hakkari'de terör operasyonundan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi. Meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

AA | 06.04.2018 - 05:37..
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TSK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde proje terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını devam ettiriyor. Perşembe günü Şemdinli kırsalında yapılan operasyondan dönen güvenlik korucularını taşıyan askeri araç devrildi.

Hakkari'de askeri araç devrildi

17 KORUCU YARALANDI

İlçeye bağlı Derecik beldesi kırsalında yaşanan kazada yaralanan güvenlik korucuları Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyondan dönerken yaralanan 17 korucudan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Hakkari'de askeri araç devrildi VİDEO

Hakkari'de askeri araç devrildi

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