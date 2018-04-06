Hakkari'de askeri araç devrildi

NATO'yu Rusya'nın hedefi haline getirdikten sonra "güvenliğinizi almalısınız" diyen ABD, Almanya ile 2,5 milyar dolarlık silah satışı için anlaştı.

Darbe ile başa geldikten sonra yaptığı seçimde yüzde 97 oy alarak Cumhurbaşkanı olan Sisi'nin Mısır'ı, Türkiye'yi hedef aldı. Mısır'da Türk dizileri yasaklandı.

Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi, Carles Puigdemont hakkında şartlı tahliye kararı verdi. Yerine getirilmesi gereken 5 maddenin arasında Almanya'yı terk etmemesi de bulunuyor.

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Yanlışlıkla hem kendisini hem de annesini vurdu

Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki Mustafa E. yanlışlıkla kendisini yaraladı. Daha sonra silahı yere atan Mustafa E., annesini de yaraladı.