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Hakkari'de Beşiktaş coşkusu

Hakkari'de, siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-0 yenmesini kutlarken Galatasaray taraftarları da aynı caddeye gelerek takımlarını destekledi.

AA | 03.12.2017 - 08:27..
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Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-0 yenmesini Hakkari'de coşkuyla kutladı.

Derbi maçın bitiş düdüğünün ardından Bulvar Caddesi'nde toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca, araçlarıyla galibiyet turu attı.

Hakkari'de Beşiktaş coşkusu

OLAYSIZ DAĞILDILAR

Aynı caddeye gelen bir grup Galatasaraylı taraftar ise yaptıkları tezahüratlarla kendi takımlarına destek verdi.

Güvenlik görevlileri, olay yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

İki takım taraftarları, daha sonra olaysız dağıldı.

Hakkari'de Beşiktaş coşkusu

Hakkari'de Beşiktaş coşkusu

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