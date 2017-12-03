Hakkari'de Beşiktaş coşkusu

Ankara'da iki çocuk annesi Çağdaş G. K., mahkeme tarafından çocuklarından uzaklaştırma kararı çıkarılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

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Bir kap dolusu bozuk parayı ATM'den hesabına yatırdı İZLE

Bir bankamatik düşünün, bir kap dolusu bozuk paranızı hem nakite çevirsin hem de hesabınıza yatırsın.