Hakkari'de cami ve korucu evine roketatarlı saldırı

Kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen köyü Koryürek mezrasında görev yapan 34. Piyade Hudut Tugay Komutanlığı Ortaklar Tabur Komutanlığına ait iki kobra tipi zırhlı araca, Büyüktepe Piyade Hudut Bölük Komutanlığına ve Koryürek mezrasına teröristler tarafından uzun namlulu silah ve RPG-7 roketatarlarla taciz ateşi açıldı.

Güvenlik güçleri, Koraytepe ve Büyüktepe bölgelerinden top ve havan atışlarıyla teröristlere anında karşılık verdi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, teröristlerin attığı roketatar mermilerinin mezradaki cami ile güvenlik korucusunun evinin duvarına isabet ettiği tespit edildi.



Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"21.05.2017 günü saat 07.45 sıralarında Kuzey Irak istikametinden Gelişen Köyü Koryürek Mezrası içerisinde bulunan ve kaçakçılık faaliyetini engellemek maksadıyla görev yapan, 34'ncü Piyade Hudut Tugay Komutanlığı Ortaklar Taburu'na ait iki adet kobra zırhlı aracına, Büyüktepe Piyade Hudut Bölüğü ve Koryürek mezrasına bölücü terör örgütü mensuplarınca kaleşnikof, bixi, kannas ve Rpg-7 roketatar silahları ile tacizde bulunulmuştur. Olaya anında müdahale edilerek Koraytepe ve Büyüktepe bölgesinden top ve havan atışları ile karşılık verilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmazken, ilk belirlemelere göre 1 adet Rpg-7 mühimmatı camiye, 1 adet Rpg-7 mühimmatı ise bir korucunun evinin dış duvarına isabet etmiştir."