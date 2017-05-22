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Hakkari'de cami ve korucu evine roketatarlı saldırı

Şemdinli ilcesinde terör örgütü mensuplarınca atılan roketatar mermileri, bir cami ile bir güvenlik korucusunun evinin duvarına isabet etti.

22.05.2017 - 06:55
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Kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla  Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen köyü Koryürek mezrasında görev yapan 34. Piyade  Hudut Tugay Komutanlığı Ortaklar Tabur Komutanlığına ait iki kobra tipi zırhlı  araca, Büyüktepe Piyade Hudut Bölük Komutanlığına ve Koryürek mezrasına  teröristler tarafından uzun namlulu silah ve RPG-7 roketatarlarla taciz ateşi  açıldı.

Hakkari'de cami ve korucu evine roketatarlı saldırı

Güvenlik güçleri, Koraytepe ve Büyüktepe bölgelerinden top ve havan  atışlarıyla teröristlere anında karşılık verdi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, teröristlerin attığı  roketatar mermilerinin mezradaki cami ile güvenlik korucusunun evinin duvarına  isabet ettiği tespit edildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"21.05.2017 günü saat 07.45 sıralarında Kuzey Irak istikametinden  Gelişen Köyü Koryürek Mezrası içerisinde bulunan ve kaçakçılık faaliyetini engellemek maksadıyla görev yapan, 34'ncü Piyade Hudut Tugay Komutanlığı Ortaklar Taburu'na ait iki adet kobra zırhlı aracına, Büyüktepe Piyade Hudut Bölüğü ve Koryürek mezrasına bölücü terör örgütü mensuplarınca kaleşnikof, bixi, kannas ve Rpg-7 roketatar silahları ile tacizde bulunulmuştur. Olaya anında müdahale edilerek  Koraytepe ve Büyüktepe bölgesinden top ve havan atışları ile karşılık verilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmazken, ilk belirlemelere göre 1 adet Rpg-7 mühimmatı camiye, 1 adet Rpg-7 mühimmatı ise  bir korucunun evinin dış duvarına isabet etmiştir."

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