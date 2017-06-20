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Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit 6 asker yaralı

Çukurca'da süren operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmasda 1 asker şehit olurken, 6 askerimiz de yaralandı.

20.06.2017 - 00:27
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Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı bildirildi.

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.00 sularında Hakkari 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca’dan Van’a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin hastaneye sevk edildiği ifade edildi, şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askere acil şifa dileğinde bulunuldu.

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