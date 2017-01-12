taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.667
USD
3,8770
EURO
4,1156
ALTIN
149,36
PETR
55,0800

Hakkari’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari ve çevresindeki arazilerde BTÖ mensubu teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

DHA | 12.01.2017 - 09:22
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Hava şartlarının çok ağır olduğu bölgede, operasyonlar belli aralıklarla arama-tarama faaliyetleri şeklinde de icra ediliyor. Teknolojinin sağladığı imkanlardan da faydalanılan faaliyetlerde, teröristler tarafından araziye, daha sonra kullanılmak üzere saklanmış olan silah ve mühimmatlar ele geçiriliyor.

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre; Hakkari 3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alayı Komutanlığı kuruluşundaki Dağlıca Tabur Komutanlığı tarafından, istihbarata dayalı icra edilen keşif ve devriye faaliyetleri sonucunda, Dağlıca Bazı Deresi bölgesinde kayaların arasına saklanmış halde 6 adet RPG-7 mühimmatı ve 6 sevk fişeği ile 636 Biksi Makinalı Tüfek mühimmatı bulundu.
Hakkari’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi

Anayasa değişikliğinde 5. madde kabul edildi

68
Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

Anayasa değişikliğinde 4. madde kabul edildi

56
TBMM kürsüsünün son hali

TBMM kürsüsünün son hali

84
Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

Amerikalı komutan: TSK'nın eğittiği güçler Musul'u tutar

22
Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

Ölüm Meleğinin Mengele'in kemikleri ders malzemesi oldu

14
CHP'li vekiller 5. madde oylamasına katılmadı

CHP'li vekiller 5. madde oylamasına katılmadı

116
Devlet Bahçeli'den açıklamalar

Devlet Bahçeli'den açıklamalar

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM