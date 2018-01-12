Hakkari’de dikkat çeken eğitim atışı anonsu

Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de, İl Emniyet Müdürlüğü personelinin yapılacak olan eğitim atışları nedeniyle vatandaşın paniğe kapılmaması için anons yaptırıldı.

Belediye hoparlörlerinde “Hakkari merkez Kale-2’de emniyet mensuplarının atış faaliyeti olacaktır. Halkımızın paniğe kapılmaması önemle duyurulur.” şeklinde anons yapıldı.

KENT SAKİNLERİ ARTIK HUZURLU

Huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari’de artık silahların patlamadığını belirten vatandaşlar, yapılan anonsun ise yöre halkına verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade ettiler.

Vatandaşlar, bu örnek davranıştan dolayı Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, “Valimiz, belediye başkanımız, komutanlarımız ve emniyet müdürümüz her zaman halkla iç içedir. Şimdiye kadar kent merkezinde silah sesleri duyulmamış ve ilimiz huzurunu yaşıyor. Bu huzuru ve güveni bize yaşatan yetkililere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştular.