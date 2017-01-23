taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.126
USD
3,7790
EURO
4,0558
ALTIN
147,54
PETR
54,7900

Hakkari'de eylem hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

23.01.2017 - 16:02
  1. Haberler
  2. İç Haber

asdü

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan "önemli yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Lice ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasında tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bitlis merkezde devam eden operasyonda tespit edilen dört ayrı sığınak içerisinde, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.

YASA DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ

Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 427, Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı.

6 BİN 400 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Müdahalelerde, bir tabanca ve 12 kalıp esrar ele geçirildi. Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 4 kişi yakalandı, 6 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Ayrıca Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 66 kişi de gözaltına alınd

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

102
OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

56
Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

Cerablus polisinden Erdoğan ve Türkiye sloganları

123
Adil Gür'ün referandum tahmini

Adil Gür'ün referandum tahmini

281
Astana görüşmeleri başladı

Astana görüşmeleri başladı

53
Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

Ayşe Arman'dan kadınlara sokaklara inin çağrısı

418
El Bab operasyonunda son durum

El Bab operasyonunda son durum

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM