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Hakkari'de EYP malzemeleri ele geçirildi

Hakkari'nin Ceylanlı köyünde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilip, imha edildi.

15.03.2017 - 18:15
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari'de EYP malzemeleri ele geçirildi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, "İlimiz merkez Ceylanlı köyü Doğanlı mezrası kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait malzeme saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine, 15 Mart 2017 günü yapılan arama ve tarama faaliyetleri neticesinde; kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 adet dinamit, 10 adet elektrikli fünye, 80 metre saniyeli kablo, 450 metre EYP tuzaklamalarında kullanılan 2x0,75 milimetre ebadında kablo, 1 adet siyah renkli izole PVC bant, 1 adet beyaz refikin bant ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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