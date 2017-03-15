Hakkari'de EYP malzemeleri ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, "İlimiz merkez Ceylanlı köyü Doğanlı mezrası kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait malzeme saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine, 15 Mart 2017 günü yapılan arama ve tarama faaliyetleri neticesinde; kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 adet dinamit, 10 adet elektrikli fünye, 80 metre saniyeli kablo, 450 metre EYP tuzaklamalarında kullanılan 2x0,75 milimetre ebadında kablo, 1 adet siyah renkli izole PVC bant, 1 adet beyaz refikin bant ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.