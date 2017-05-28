Hakkari'de FETÖ soruşturması: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 16 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

8 KİŞİ ARANIYOR

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, diğer 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda kalaşnikof marka silah ve bu silaha ait 30 fişek ile 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir yayınevine ait 7 kitap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.