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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler bir ay yasaklandı

Hakkari Valiliği, 1 ay boyunca halkın can ve mal güvenliği için gösteri ve yürüş yasağı getirildiğini duyurdu.

DHA | 06.12.2017 - 10:32..
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Hakkari Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin de 30 gün süreyle Valilik iznine bağlandığını açıkladı.

"HALKIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN"

Hakkari  Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 03/12/2017 ile 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süreyle Valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda yine Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 03/12/2017 tarihi ile 01/01/2018 tarihi de dahil olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır."

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