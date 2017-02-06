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Hakkari'de hava destekli terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hava destekli operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

06.02.2017 - 22:14
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Hakkari ve Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasında bulunan Kato Dağı ile Marunis bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon başladı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çetin kış koşullarına rağmen bölgedeki mağara ve sığınaklarda arama yapılıyor.

SİLAH, MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda bölgedeki mağara ve sığınaklarda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu. Bölgede operasyon devam ediyor.

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