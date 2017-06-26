Hakkari'de havan saldırısı: 1 asker şehit

Saldırının Kuzey Irak topraklarından roketatarla yapıldığı belirtilen TSK açıklamasında şöyle denildi:

"26 Haziran 2017 tarihinde Hakkari/Şemdinli/Tekeli üs bölgesine Irak Kuzeyi, Hakurk bölgesinden bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından roketatarla yapılan saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Hudutlarımıza yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulmuş, terörist mevzileri ve yaklaşma istikametleri ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıdahayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz."