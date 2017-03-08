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Hakkari'de iki patlayıcı düzeneği imha edildi

Hakkari Şemdinli'de kırsal alanda tespit edilen 2 el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından infilak ettirildi.

08.03.2017 - 16:14
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hakkari

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

2 EYP TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, Şemdinli ilçesi Aktütün mezrası kırsal alanında yapılan yol çalışması esnasında kablo ve patlayıcı madde düzeneği fark edildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine bölgede inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme neticesinde ağaca kablo çekilmek suretiyle telsize bağlanmış 150 metre uzunluğunda kablolu 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP düzeneğinin imhasının gerçekleştirildiği esnada olay yerine 3 bin 800 metre uzaklıktaki Khala Dağı eteklerinden PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerimize ağır makineli silahla (doçka) 27 atım taciz atışı gerçekleştirilmiştir. Ateş destek vasıtaları ile karşılık verilerek taciz atışı yapılan bölge ateş altına alınmış, taciz atışı kesilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. EYP düzeneği usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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