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Hakkari’de insan kaçakçılarına operasyon

Hakkari merkezli düzenlenen operasyonda ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile parada sahtecilik’ suçlarından 6 kişi tutuklanırken, bunların ifadeleri doğrultusunda ise 11 kişi yakalandı.

İHA | 01.03.2018 - 14:50..
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 20 Şubat 2018 günü Ankara, Van ile Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile parada sahtecilik’ suçunu işlemek amacıyla şebeke kuran ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 9 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İFADELER DOĞRULTUSUNDA İKİNCİ OPERASYON

Şahısların Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadeleri doğrultusunda, 23 şahsın daha ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile parada sahtecilik’ suçlarına karıştığının tespit edilmesi üzerine; 28 Şubat günü Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde operasyon yapıldı.

Operasyonda 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan ve firari durumda olan 12 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları da devam ediyor.

Hakkari’de insan kaçakçılarına operasyon

KADIN VE ÇOCUKLARI ÖLÜME TERK ETMİŞLER

Yakalanan 11 şüpheli şahsın alınan ifadeleri neticesinde firari şahıslardan birinin, 27 Şubat 2018 günü Türkiye-Irak sınırında güvenlik güçlerince donarak yaşamını yitirmiş 1 çocuk ile donmak üzereyken bulunarak tedavi altına alınan 1 kadın ve 3 çocuğun da para karşılığında yasa dışı yollardan Türkiye’ye girişini organize eden ve parayı aldıktan sonra onları arazide bırakan kişi olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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