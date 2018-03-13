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Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip

Hakkari Valiliği, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında 'Bir Destanın Şiiri: İstiklal Marşı' adlı klibi çekti.

AA | 13.03.2018 - 05:58..
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Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip

Kentte 20 değişik meslek kuruluşu ve esnaftan oluşan 748 kişi hazırlanan klipte, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman yönetmenliğinde, aralarında öğrenci, öğretmen, polis, asker, esnaf, hakim, savcı, doktor, hemşire, sporcu ve din görevlisinin yer aldığı 748 kişi, kentin değişik bölgelerinde okuduğu İstiklal Marşı ile klip oluşturuldu.

Klibin Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programındaki gösterimi sırasında duygulu anlar yaşandı.

Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip

Hakkari'de İstiklal Marşı için özel klip

CİZRE'DEN DE ŞEHİTLER İÇİN BİR KLİP

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılında 41 mısrasının Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz ile polis memurları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarca seslendirildiği klip çekildi.

"Korkma" isimli klipte terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırılarının ardından başarılı operasyonlarla huzurun sağlandığı ilçede 2 yılda sağlanan gelişim ve değişim ile Kırmızı Medrese, Ulu Cami, Cizre Köprüsü ve Mem-u Zin Türbesi gibi tarihi değerler drone görüntüleri ile yansıtılıyor.

"ŞEHİTLERİMİZE ADIYORUZ"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arıcan, iki yıl önce ilçede yaşanan terör saldırılarına değinerek, devletin verdiği destek ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde Cizre'de terörün izlerinin tamamen silindiğini söyledi.

Arıcan, Cizre'nin artık gerçekleşen projelerle, tarihi ve kültürüyle anılması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğüne işaret ederek, "Hükümetimizin bizlere desteği sayesinde Kaymakamlık ve belediye olarak iki yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Cizre'yi farklı bir konuma getirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

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