taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,7020
EURO
3,9899
ALTIN
145,60
PETR
56,9700

Hakkari’de kaçak çay operasyonu

Hakkari’deki Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında 8 ton 660 kilogram kaçak çay ele geçirildi

06.02.2017 - 09:33
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

8 TON 660 KİOGRAM KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, “4 Şubat 2017 günü saat 23.40 sıralarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, E.K. isimli şahsın kullandığı tırda yapılan aramada çeşitli markalarda 8 ton 660 kilogram kaçak çay ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Hakkari’de kaçak çay operasyonu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

Fransız askerler kahvaltıda silahlarını çaldırdı

68
Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

Trump'tan İran'a: Bir numaralı terörist devlet

143
9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

30
Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

Kamerun Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

8
Gazzeli berberin ilginç saç traşı yöntemi

Gazzeli berberin ilginç saç traşı yöntemi

35
Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

Şenol Güneş'ten Rıdvan Dilmen'e cevap

20
Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

Superbowl finaline Lady Gaga'nın şovu damga vurdu

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM