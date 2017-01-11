Hakkari'de kaçak sigara operasyonu

Hakkari'de emniyet ekiplerince yapılan operasyon hakkında Valilik açıklama yaptı.

225 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında, 10.1.2017 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Kadıköy Köyünde ikamet eden C.O. isimli şahsın deposunda 225 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.









