Hakkari'de kar yolları kapattı

Kar kalınlığının 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi bulduğu kentte, 5 köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi bulduğu belirtildi.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki yolları açmak için yoğun bir çalışma başlatırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Bu arada, kar yağışının devam ettiği Hakkari'de park halindeki araçlar ise adeta kara gömüldü.

























