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Hakkari'de kar yolları kapattı

Hakkari'de dün geceden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

23.03.2017 - 10:32
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Kar kalınlığının 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi bulduğu kentte, 5  köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de kar yolları kapattı

Kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi bulduğu belirtildi.

Hakkari'de kar yolları kapattı

Belediye ekipleri, kent merkezindeki yolları açmak için yoğun bir çalışma başlatırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Hakkari'de kar yolları kapattı

Bu arada, kar yağışının devam ettiği Hakkari'de park halindeki araçlar ise adeta kara gömüldü.

Hakkari'de kar yolları kapattı

Hakkari'de kar yolları kapattı

Hakkari'de kar yolları kapattı

Hakkari'de kar yolları kapattı

Hakkari'de kar yolları kapattı

Hakkari'de kar yolları kapattı

Hakkari'de kar yolları kapattı

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