Hakkari'de katalog evliliğe 15 yıl hapis istendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim Fevziye Melis Kılıç ile savcı Mehmet Kılıç'ın Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılanmasında, 15 yıla kadar hapisleri istendi. İtirafçı olan hakim ve savcının ifadelerine göre katalog evlilik yaptıkları iddia edilen tutuklu Mehmet Kılıç ile tutuksuz Fevziye Melis Kılıç suçlamaları kabul etmedi.

KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALMIŞLARDI

Darbe girişimi sonrası Yüksekova Adliyesi'nde görevli Mehmet Kılıç ile eşi Fevziye Melis Kılıç, 16 Temmuz 2016 günü gözaltına alındı. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen çift adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Savcı Mehmet Kılıç ile Hakim Fevziye Melis Kılıç, 29 Kasım 2016 tarihli karar ile meslekten ihraç edildi. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Mehmet Kılıç, 14 Ağustos 2017 tutuklanarak cezaevine kondu. Kılıç çifti hakkında hazırlanan iddianame Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, itirafçı olan yargı mensuplarının ifadelerine yer verildi.

CEMAAT EVLİLİĞİ YAPTILAR

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli sıfatı ile ifade veren kadın hakim E.Ö.Y., Fevziye Melis Kılıç ile Mehmet Kılıç'ın cemaat evliliği yaptığını söyledi. İtirafçı hakim, "Bunlara kimin aracılık ettiğini, hangi evde buluştuklarını ve resmi kimin gösterdiğini bilmiyorum. Ancak bu kişilerin cemaat aracılığıyla evlendiklerini akademideki sohbetlerden ve Fevziye Melis Açılan'dan duymuştum. Fevziye Melis'den staj yaptığımız dönemde ben sorumlu olduğumdan bunu biliyordum" dedi.

15 YIL HAPİS İSTEMİ

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yargılanmasına devam eden Fevziye Melis Kılıç ile Mehmet Kılıç suçlamaları yine kabul etmedi. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında Fevziye Melis Kılıç ile Mehmet Kılıç'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5- 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.