taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

Hakkari'de katalog evliliğe 15 yıl hapis istendi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim Fevziye Melis Kılıç ile savcı Mehmet Kılıç'ın 15 yıl hapisleri talep edildi.

DHA | 20.01.2018 - 10:10..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

f

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim Fevziye Melis Kılıç ile savcı Mehmet Kılıç'ın Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılanmasında, 15 yıla kadar hapisleri istendi. İtirafçı olan hakim ve savcının ifadelerine göre katalog evlilik yaptıkları iddia edilen tutuklu Mehmet Kılıç ile tutuksuz Fevziye Melis Kılıç suçlamaları kabul etmedi.

KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALMIŞLARDI

Darbe girişimi sonrası Yüksekova Adliyesi'nde görevli Mehmet Kılıç ile eşi Fevziye Melis Kılıç, 16 Temmuz 2016 günü gözaltına alındı. FETÖ üyesi olduğu iddia edilen çift adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Savcı Mehmet Kılıç ile Hakim Fevziye Melis Kılıç, 29 Kasım 2016 tarihli karar ile meslekten ihraç edildi. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Mehmet Kılıç, 14 Ağustos 2017 tutuklanarak cezaevine kondu. Kılıç çifti hakkında hazırlanan iddianame Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, itirafçı olan yargı mensuplarının ifadelerine yer verildi.

CEMAAT EVLİLİĞİ YAPTILAR

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli sıfatı ile ifade veren kadın hakim E.Ö.Y., Fevziye Melis Kılıç ile Mehmet Kılıç'ın cemaat evliliği yaptığını söyledi. İtirafçı hakim, "Bunlara kimin aracılık ettiğini, hangi evde buluştuklarını ve resmi kimin gösterdiğini bilmiyorum. Ancak bu kişilerin cemaat aracılığıyla evlendiklerini akademideki sohbetlerden ve Fevziye Melis Açılan'dan duymuştum. Fevziye Melis'den staj yaptığımız dönemde ben sorumlu olduğumdan bunu biliyordum" dedi.

15 YIL HAPİS İSTEMİ

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yargılanmasına devam eden Fevziye Melis Kılıç ile Mehmet Kılıç suçlamaları yine kabul etmedi. Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaasında  Fevziye Melis Kılıç ile Mehmet Kılıç'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5- 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD hükümeti kapandı

ABD hükümeti kapandı

149
Bozüyük'te yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Bozüyük'te yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

71
YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

YSK seçimlere katılabilecek partileri açıkladı

32
İsrail Türk bayrağı açan 6 Türk'ü gözaltına aldı

İsrail Türk bayrağı açan 6 Türk'ü gözaltına aldı

72
Fitch Ratings Türkiye ekonomisinde büyüme gösterdi

Fitch Ratings Türkiye ekonomisinde büyüme gösterdi

40
Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetecek

Afrin operasyonunu Korgeneral Temel yönetecek

62
Tuncay Özkan Afrin operasyonuna karşı çıktı

Tuncay Özkan Afrin operasyonuna karşı çıktı

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM