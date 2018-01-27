Hakkari'de kayak sporu ilgi görüyor

Yılın büyük bölümünün karlı geçtiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çocuklar ve gençler kayak sporuna ilgi gösteriyor. Son yıllarda alınan başarılı sonuçların ardından kayakta önemli bir yer edinen ilçede, 120 sporcuya kayak antrenörleri tarafından eğitim veriliyor.

BAŞARILAR ELDE ETTİ

Aralarında 28 milli kayakçının da bulunduğu sporculardan yaklaşık 50'si katıldıkları çeşitli müsabakalarda önemli başarılar elde etti. Sezona altı madalyayla başlayan Yüksekovalı sporcular, Okullararası Türkiye Kayak Birinciliği, Anadolu Yıldızlar Ligi Kayak Türkiye Birinciliği, Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası, Kayaklı Koşu K2 ve Minikler Ligi seçmelerinde 24 madalya daha kazanarak, başarılarına yenisini ekledi.

Bu sezon 10'ar altın, gümüş ve bronz olmak üzere 30 madalya elde eden kayak takımı sporcuları, Ağrı'da 9-11 Şubat'ta düzenlenecek Kayaklı Koşu K2 ve Minikler Ligi 1. ayak ile Bolu'da 15-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek K1 Ligi 2. ayak yarışlarında derece almak için çalışmalarını sürdürüyor.

"ÜLKEMİZİ YURT DIŞINDA TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Milli kayak antrenörü Bayram Ören, son bir ayda 30 sporcunun madalya aldığını dile getirerek, "Şimdiden geçen sene aldığımız madalya sayısına ulaştık. Geçen sene üç aylık süreçte toplamda 32 madalya almıştık. Bu sezon bir aylık dönemde şu ana kadar 30 madalya elde ettik. Amacımız 60 madalyaydı. İnşallah buna ulaşacağız. Daha büyük hedeflerimiz var. Uluslararası müsabakalarda derece almak ve ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyoruz. Öyle olduğu zaman her şey daha anlamlı oluyor."

Takımdaki altı sporcunun yurt dışındaki müsabakalara katıldığını vurgulayan Ören, "Onlar da milli takım kampı dışındaki çalışmalarını burada sürdürüyor. Uluslararası yarışlarda 3 puan rekorumuz var. Üç rekor, sporcumuz Zana Öztunç'a ait. Amacımız Yüksekova'yı kayaklı koşuda marka haline getirmek. Valimiz, kaymakamımız ve belediye başkan yardımcımız bize büyük destek veriyor. Şu an Türkiye'deki en kaliteli malzemelere sahip çocuklar, Yüksekovalı çocuklardır. İnşallah bize destek verenleri mahcup etmeyeceğiz." diye konuştu.

İLÇEDE KAYAĞA İLGİ ARTTI

Sporculardan Revnak Eylül Sarı ise, "Bu yıl Kayaklı Koşu K2 ve Minikler Eleme Yarışları'nda altın madalya aldım. En büyük hedeflerimden birini gerçekleştirdim. Ülkemi yurt dışında da temsil edip daha büyük başarılara ulaşmak istiyorum." ifadesini kullandı. Lise 10'uncu sınıf öğrencisi Lavin Ören ise kayak sporunu çok sevdiklerini ve ilçede kayağa ilginin her yıl arttığını dile getirdi.

