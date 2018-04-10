Hakkari'de kayalıklardan düşen asker şehit oldu

Bafetimbi Gomis, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) tarafından verilen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

Gomis: Hiçbir oyuncu G.Saray'dan büyük değil

Polis, Antalya'da bir markete girerek 880 lira gasbeden Ö.K.'yi kaskındaki kuru kafa çıkartmasından tespit etti.

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İnsan neden kıskanır

Kıskançlık doğal bir duygu mudur? Bu duyguyla nasıl başa çıkılır? İşte kıskançlık ile ilgili detaylar.