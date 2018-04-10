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Hakkari'de kayalıklardan düşen asker şehit oldu

Dağlıca'da nöbet sırasında düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın (28) şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde oturan ailesine verildi.

DHA | 10.04.2018 - 15:11..
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Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde, nöbet sırasında mevzide ayağı kayarak düşen Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, şehit oldu.

Şehit Sarıtaş'ın Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Balcam köyünde oturan babası Arif Sarıtaş ve annesi Emine Sarıtaş'a şehadet haberi Emirdağ Kaymakamı Hüseyin Sayın, protokol üyeleri ve askeri erkan tarafından verildi.

4 YILDIR DAĞLICA'DAYDI

Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Balcam köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

4 yıldır Dağlıca'da görev yapan Şehit Cumali Sarıtaş'ın bekar olduğu öğrenildi.

Hakkari'de kayalıklardan düşen asker şehit oldu



Hakkari'de kayalıklardan düşen asker şehit oldu



Hakkari'de kayalıklardan düşen asker şehit oldu



Hakkari'de kayalıklardan düşen asker şehit oldu



Hakkari'de kayalıklardan düşen asker şehit oldu



Hakkari'de kayalıklardan düşen asker şehit oldu



Hakkari'de kayalıklardan düşen asker şehit oldu

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