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Hakkari'de kaza: 8 yaralı askeri helikopterle taşındı

Aktütün bölgesinde trafik kazasında yaralanan 8 kişi, tabur komutanlığının revirinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Hakkâri Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA | 19.08.2018 - 01:56..
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Hakkari'de kaza: 8 yaralı askeri helikopterle taşındı

Askeri birliğin yakınında meydana gelen trafik kazasında yaralılara ilk müdahale askerler tarafından yapıldı.

Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan askeri birlikler, yaralıları birlikteki revire taşıdı.

Hakkari'de kaza: 8 yaralı askeri helikopterle taşındı

Hakkari'de kaza: 8 yaralı askeri helikopterle taşındı

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra askeri helikopterle Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavilerinin yapılmasını sağladı.

"8 VATANDAŞIMIZA İLK MÜDAHALE ASKERİMİZDEN"

Askerlerin bu örnek davranışı Genelkurmay Başkanlığı tarafından Twitter'dan görüntülerle birlikte şu şekilde paylaşıldı:

"Hakkâri Aktütün bölgesinde sivil araç kazasında yaralanan sekiz vatandaşımıza ilk müdahale tabur revirinde yapılmış, daha sonra yaralılar süratle helikopterle Hakkâri Yüksekova Devlet Hastanesine tahliye edilmiştir."

Hakkari'de kaza: 8 yaralı askeri helikopterle taşındı


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