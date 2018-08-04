Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

Barcelona, Arturo Vidal'in transferi için Bayern Münih ile anlaştı.

Pompalı tüfek ve tabancayla polise ve çevreye ateş açan şahıs, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak, bunun yanında metrobüs seferleri aksamayacak.

İngiliz oşinograflar, Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesinde meydana gelen yüzlerce kaybolmaya dlgaların neden olduğunu belirtti.

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Yaşlı dede düğünde ateş edince kendini ve torununu vurdu

Giresun'daki bir düğünde silahıyla ateş eden yaşlı adam, kendisini ve torununu yaraladı.