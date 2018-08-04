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Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevden dönen polis aracı, tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu patladı.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 01:57..
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Hakkari'de polis aracının geçişi sırasında mayın patladı

Yüksekova'da görev yapan polis ekibi, denetlemeden dönerken saldırıya uğradı. Yola tuzaklanan mayının patlaması sonrası, 1'i ağır 9 polis yaralandı.

POLİSLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, Çobanpınar Meşkan Tepe bölgesinden dönen polislerin bulunduğu "kirpi" tipi zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Terör saldırısında biri ağır 9 polis yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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