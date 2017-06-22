Hakkari'de Mehmetçik teröristlerin inlerine giriyor

Yüksekova'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan ve bugüne kadar hep PKK'lı terröristlerin yaptığı eylemlerle gündeme gelen Dağlıca bölgesindeki operasyonlar ararılıksız sürerken, yüksekliği 2 bin 500 metreyi bulan bölgenin hakimiyeti artık tamamen Mehmetçiğin elinde bulunuyor.

GECE GÜNDÜZ TERÖRİSTLER TAKİP EDİLİYOR

Hakim noktalara üslerin kurulduğu bölgede, Mehmetçik gece gündüz eli tetikte, teröristleri adım adım takip ediyor. Mağaralar ise didik didik kontrol edilip, imha ediliyor.

GECE OPERASYONU

Dün gece de sarp kayalıkların ve mağaraların yoğun olarak bulunduğu Beytepe'ye operasyon gerçekleştirdi. Isıya duyarlı termal kameralar tarafından mağaralar bölgesinde görüntü alındı. İlk olarak mağaraların bulunduğu bölge Dağlıca Taburu'nda konuşlu ağır silahlar tarafından ateş altına alındı. Gece atışlarının ardından askerler sabahın erken saatlerinde bölgeye operasyon için intikal etti.

ASKERLERİN AĞIR YÜKLERİNİ KATIRLAR TAŞIYOR

Dağlıca Taburu'nda görev yapan tim, şafakla birlikte gece atışlarının yapıldığı mağaraların bulunduğu bölgeye intikal etti. Zorlu arazi şartlarında askerler mağaralar bölgesine yaya olarak intikal ederken, askerlerin ağır silah ve mühimmatları ise katırlarla taşındı.

DRONE İLE MAĞARANIN GÖRÜNTÜSÜ ALINDI

Bölgeye ulaşan askerler ilk olarak mağara çevresinde el yapımı yapımı patlayıcı kontrolü yaptı. Mağara girişi için de drone kaldırılarak keşif yapıldı. Drone tarafından mağara girişine ait yerin görüntüsü, taburdaki harekat merkezinde görevli askerler tarafından incelendi ve operasyon için düğmeye basıldı.

TERÖRİSTLERİN TEKRAR MAĞARALARDA KONUŞLANMASINI ÖNLÜYORLAR

Mağara girişine gelen askerler, ilk olarak roket atar ve bombaatarlar ve el bombaları ile mağaraya atışlar yaptı. Daha sonra mağaranın sağ ve sol tarafına konuşlanan askerler kontrollü bir şekilde mağaranın içine girdi. Mağarada yapılan aramalarda faaliyetlerinde terörist unsurlara rastlanmadı.

Askeri yetkililer, Dağlıca bölgesinde mağaralarda teröristlerin tekrar konuşlanmasını engellemek amacıyla operasyonların aralıksız sürdüğünü söyledi.













