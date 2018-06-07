taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.658
USD
4,5623
EURO
5,3820
ALTIN
190,40
PETR
75,8400

Hakkari'de Mehmetçik'e EYP'li tuzak; 4 asker yaralandı

Hakkari'de askeri konvoyun geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Teröristlerin kalleş saldırısında 4 Mehmetçik yaralandı.

DHA | 07.06.2018 - 00:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Hakkari'nin Çukurca kırsalında PKK'lı teröristler yola el yapımı patlayıcı tuzaklamış. Askerlerimizin gençtiği sırada infilak eden EYP'ler, 4 askerin yaralanmasına neden oldu.

Hakkari'de Mehmetçik'e EYP'li tuzak; 4 asker yaralandı

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

Olaydan sonra PKK'lı teröristlerin yakalanması için  bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Hakkari Valiliği'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, "06.06.2018 günü saat: 21.30 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesinden merkez istikametine seyir halinde olan askeri konvoyun Ağaçdibi Köyü yol ayrımından geçişi esnasında el yapımı patlayıcı, infilak etmesi sonucu 4 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Hakkari'de Mehmetçik'e EYP'li tuzak; 4 asker yaralandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

Berat Albayrak Seçim Taksi'de vatandaşları dinledi

0
Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

Akşener: Muharrem İnce için çalışırım

108
Taha Akgül ameliyat oldu

Taha Akgül ameliyat oldu

12
N'diaye'den Beşiktaş-Fenerbahçe haberlerine cevap

N'diaye'den Beşiktaş-Fenerbahçe haberlerine cevap

6
Hakkari'de Mehmetçik'e EYP'li tuzak; 4 asker yaralandı

Hakkari'de Mehmetçik'e EYP'li tuzak; 4 asker yaralandı

15
Twitter'a yaş sınırı

Twitter'a yaş sınırı

4
Bağdat'ta çifte patlama: 10 ölü 19 yaralı

Bağdat'ta çifte patlama: 10 ölü 19 yaralı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94