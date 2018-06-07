Hakkari'de Mehmetçik'e EYP'li tuzak; 4 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca kırsalında PKK'lı teröristler yola el yapımı patlayıcı tuzaklamış. Askerlerimizin gençtiği sırada infilak eden EYP'ler, 4 askerin yaralanmasına neden oldu.

BÖLGEDE OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

Olaydan sonra PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Hakkari Valiliği'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, 4 askerin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, "06.06.2018 günü saat: 21.30 sıralarında İlimiz Çukurca İlçesinden merkez istikametine seyir halinde olan askeri konvoyun Ağaçdibi Köyü yol ayrımından geçişi esnasında el yapımı patlayıcı, infilak etmesi sonucu 4 askeri personel hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.