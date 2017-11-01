Hakkari'de molotof hazırlanan merkez şimdi kültür merkezi

Hakkari'de daha önce terör örgütü yandaşlarınca kullanılan kültür merkezi, görevlendirme yapılan belediye tarafından sanatsal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği merkeze dönüştürüldü.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, gerçekleştirdiği içme suyu, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra gençlere yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.

Molotof hazırlanan merkezde şimdi gençler yetişiyor VİDEO

"MOLOTOF DOLDURMA MERKEZİ GİBİYDİ"

Fegiye Teyran Kültür Merkezi'nin eski belediye döneminde "molotof doldurma merkezi" gibi çalıştığı zamanlar olduğunu anlatan Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, şöyle konuştu:

"Daha önce şer odağı haline getirilen Fegiye Teyran Kültür Merkezimiz artık gerçekten bir kültür merkezi, sanatsal, kültürel faaliyetlerin yapıldığı merkez haline geldi.

Bu merkez Fegiye Teyran'ın ruhuna, adabına uygun bir şekilde onun ismi ile faaliyetlerine devam ediyor. Çocuklarımıza ilim irfan noktasında önemli kazanımlar vermeye başladı. Bir ilim, kültür merkezi haline gelmeye başladı. Bundan da memnuniyet duyuyoruz."