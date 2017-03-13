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Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

13.03.2017 - 16:47
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Hakkari'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.

Saldırılar neticesinde vatandaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMAKTADIR"

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 24 bölgenin, 14 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

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