Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

Londra’da LGBT’ler için düzenlenen bir resepsiyonda iki İngiliz denizaltı görevlisi, Theresa May'e sorunlarını anlattı.

Adana'da 28 yaşındaki genç, kendisine uyuşturucu parası vermediği gerekçesiyle yengesini ve komşusunu öldürdü.

Yengesi ve komşusunu öldüren gence 2 kez müebbet istemi

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iOS 11 ile iPhone'a yeni özellik geliyor

iOS 11 pek çok iPhone kullanıcısının beğenisini kazanacak bir düzeltmeye ev sahipliği yapacak.