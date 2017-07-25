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Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Sümbül Dağı eteklerinde yer alan taş ocağında kullanılan dinamit, küçük çaplı sarsıntıya neden oldu.

25.07.2017 - 13:38
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Hakkari- Çukurca Karayolu üzerindeki Sümbül Dağı eteklerinde bulunan taş ocağındaki kayalar, dün saat 19.40 sıraylarında dinamit kullanılarak patlatıldı. Patlama, Hakkari şehir merkezinde küçük çaplı sarsıntıya neden olurken, yakınındaki bazi işyerleri zarar gördü.

Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

AKARYAKIT VE ARAÇ MUAYENE İSTASYONU ZARAR GÖRDÜ

En büyük zararı taş ocağı yakınında bulunan Çallı ailesine ait bir akaryakıt istasyonu ve TÜV-TÜRK araç muayene istasyonu gördü.

Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

TAVANLARI DÖKÜLDÜ

Akaryakıt istasyonu ve araç muayene istasyonuda çalışanlar büyük korku yaşadıklarını anlattı. İşletme sahiplerinin Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirten çalışanlar, camların kırıldığını ve işletmelere ait tavanların sarsıntıyla birlikte döküldüğünü söyledi.

Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

Hakkari'de patlatılan dinamit, deprem etkisi yarattı

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