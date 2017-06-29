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Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi

Oğul köyünde yürütülen operasyonda, PKK'lılara ait içinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve giyim malzemeleri olan sığınak imha edildi.

29.06.2017 - 15:51
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Hakkari Valiliği, dün Özel Harekat Polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın şehit olduğu Oğul Köyü'nde jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi

"İlimiz Merkez Oğul Köyü kırsal alanında devam eden operasyonda 28.06.2017 günü yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında 1 sığınak tespit edilmiştir. Sığınakta yapılan aramada 2 RPG-7 roketatar, 1 bixi makinalı tüfek, 8 anti tank roketatar mühimmatı, 8 sevk fişeği, 350 metre kablo, 1 sırt çantası, 762 bixi mühimmatı, 1 not defteri, çok ve muhtelif sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi

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