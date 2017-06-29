Hakkari'de PKK cephaneliği ele geçirildi

Hakkari Valiliği, dün Özel Harekat Polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın şehit olduğu Oğul Köyü'nde jandarma ve polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Merkez Oğul Köyü kırsal alanında devam eden operasyonda 28.06.2017 günü yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında 1 sığınak tespit edilmiştir. Sığınakta yapılan aramada 2 RPG-7 roketatar, 1 bixi makinalı tüfek, 8 anti tank roketatar mühimmatı, 8 sevk fişeği, 350 metre kablo, 1 sırt çantası, 762 bixi mühimmatı, 1 not defteri, çok ve muhtelif sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."