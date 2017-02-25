Hakkari'de PKK mühimmatları ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında bir mağarada arama tarama faaliyeti yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Arama tarama faaliyeti neticesinde 2 antitank RPG-7 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 2 büyük (12 kilogramlık) tüp, 5 pil bloğu (21 büyük pil), 200 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo, bidon içerisinde 20 litrelik mazot, frekans sağlayıcı olarak kullanıldığı değerlendirilen FM radyo, muhtelif sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''