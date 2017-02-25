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Hakkari'de PKK mühimmatları ele geçirildi

Hakkari'de bir mağaradaki aramada mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

25.02.2017 - 11:50
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Hakkari'de PKK mühimmatları ele geçirildi

Bu kapsamda merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında bir mağarada arama tarama faaliyeti yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Arama tarama faaliyeti neticesinde 2 antitank RPG-7 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 2 büyük (12 kilogramlık) tüp, 5 pil bloğu (21 büyük pil), 200 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo, bidon içerisinde 20 litrelik mazot, frekans sağlayıcı olarak kullanıldığı değerlendirilen FM radyo, muhtelif sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Hakkari'de PKK mühimmatları ele geçirildi

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