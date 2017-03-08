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Hakkari'de PKK mühimmatları ele geçirildi

Hakkari'nin Doğanlı köyü kırsalındaki bir sığınakta terör örgütüne ait mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

08.03.2017 - 16:44
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HAKKARİ

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Bu kapsamda, merkeze bağlı Doğanlı köyü kırsalında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait sığınak olduğu ve bu sığınakta malzeme saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Arama tarama faaliyetleri neticesinde PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve mevziler tespit edilmiştir. Sığınak içerisinde Motorola marka 2 el telsizi ve telsiz bataryaları, telsiz şarj aleti, 42 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, 2 lokma anahtarı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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