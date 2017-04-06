Hakkari'de PKK sığınağında ele geçirilenler

Hakkari merkeze bağlı Oğul Köyü Kapankaya mevkiinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen bır sığınak bulundu.

SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLENLER

Sığınakta yapılan aramada, 1 PKM Bixi makineli tüfek, 300 PKM Bixi makineli tüfek mühimmatı, 10 adet RGP-7 anti-tank roketatar mühimmatı, 10 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 9 adet RGP-7 roketatar sevk fişeği, 8 patlatılmaya hazır EYP düzeneği, 2 büyük tüp, 5 küçük tüp, 1000 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, 7 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 100 metre infilaklı fitil, 42 büyük boy pil, 1 ilkyardım çantası, 997 metre EYP yapımında kullanılan bakır tel ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak imha edilirken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.













