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Hakkari'de PKK sığınağında ele geçirilenler

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta çok sayıda silah, muhimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

06.04.2017 - 23:35
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Hakkari merkeze bağlı Oğul Köyü Kapankaya mevkiinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen bır sığınak bulundu.

SIĞINAKTA ELE GEÇİRİLENLER

Sığınakta yapılan aramada, 1 PKM Bixi makineli tüfek, 300 PKM Bixi makineli tüfek mühimmatı, 10 adet RGP-7 anti-tank roketatar mühimmatı, 10 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 9 adet RGP-7 roketatar sevk fişeği, 8 patlatılmaya hazır EYP düzeneği, 2 büyük tüp, 5 küçük tüp, 1000 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, 7 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 100 metre infilaklı fitil, 42 büyük boy pil, 1 ilkyardım çantası, 997 metre EYP yapımında kullanılan bakır tel ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınak imha edilirken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Hakkari'de PKK sığınağında ele geçirilenler

Hakkari'de PKK sığınağında ele geçirilenler

Hakkari'de PKK sığınağında ele geçirilenler

Hakkari'de PKK sığınağında ele geçirilenler

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